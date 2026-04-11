Xolos y León Suman Victorias: Doble Celebración en la Jornada 14 del Clausura 2026

Xolos derrota a Bravos como visitante y León vence al Puebla en la Jornada 14 de la Liga MX, destacando el regreso de Gilberto Mora y el buen momento de ambos equipos.

Xolos consiguió su segunda victoria consecutiva al vencer 2-1 a Bravos como visitante, en el partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 . El encuentro, disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, también fue testigo del esperado regreso de Gilberto Mora a las canchas, tras un periodo de inactividad debido a una lesión. Los goles del triunfo para Xolos fueron obra de Kevin Castañeda y Ramiro Árciga.

El partido se tornó complicado para los locales desde los primeros compases, cuando Monchu fue expulsado al minuto 4 por una dura entrada sobre Aldahir Pérez, dejando a Bravos con un hombre menos desde temprano. Kevin Castañeda adelantó a Xolos al minuto 43, culminando una jugada en el centro del área con un certero remate de zurda. Poco después del descanso, Ramiro Árciga amplió la ventaja para la visita al 52', con un disparo raso y preciso también con la zurda, tras un intento previo que fue atajado por Sebastián Jurado. La emoción llegó al minuto 62, cuando el joven mediocampista Gilberto Mora ingresó al terreno de juego, marcando su regreso a la actividad después de una larga ausencia. El jugador, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, había estado fuera de las canchas debido a una pubalgia, producto de la sobrecarga de partidos, lo que también le impidió ser convocado por Javier Aguirre para los partidos amistosos de la Selección Mexicana entre enero y marzo. A pesar de la desventaja, Bravos no se rindió y logró descontar en el marcador al minuto 88, gracias a un gol de penalti convertido por Guilherme Castilho, lo que le dio un poco de emoción al final del encuentro. Sin embargo, las esperanzas de Bravos se desvanecieron cuando Jesús Murillo fue expulsado en el tiempo de compensación (96'), dejando al equipo con nueve jugadores y sellando la victoria de Xolos. \En otro encuentro destacado de la Jornada 14, León se impuso 1-0 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en el partido que marcó el inicio de la fecha. El gol decisivo del partido fue anotado por el delantero panameño Ismael Díaz al minuto 71, asegurando así un triunfo crucial para las aspiraciones de León de clasificar a la Liguilla. Este triunfo representa la tercera victoria consecutiva del equipo bajo la dirección del entrenador argentino Javier Gandolfi, quien asumió el mando del club tras la salida de Nacho Ambriz, mostrando una notable mejoría en el rendimiento del equipo. La victoria, además de ser importante en la tabla de posiciones, reafirma el buen momento futbolístico por el que atraviesa León, y consolida la confianza en el trabajo de Gandolfi y sus jugadores.\El resultado del partido entre Xolos y Bravos, sumado al triunfo de León ante Puebla, añade emoción a la recta final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los equipos se preparan para afrontar las últimas jornadas con la mira puesta en la clasificación a la Liguilla, donde buscarán el campeonato. El regreso de Gilberto Mora y el buen momento de León, junto con las victorias de Xolos, prometen un cierre de torneo lleno de intensidad y emoción para los aficionados al fútbol mexicano





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