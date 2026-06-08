XV Marcha LGBTIQ+ en Veracruz: Más de diez mil manifestantes se reunirán el 21 de junio para exigir igualdad y celebrar logros

La marcha, que coincidirá con el Mes del Orgullo, contará con la participación de la activista Alejandra Bogue y una agenda de eventos culturales y médicos previos, reforzando la visibilidad y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Veracruz.

El próximo 21 de junio Veracruz será el escenario de la XV edición de la Marcha LGBTIQ+, un evento que congregará a más de diez mil personas y que se consolidará como una de las manifestaciones más importantes del país en materia de derechos humanos y diversidad sexual.

El Estado de Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional en número de habitantes que se identifican dentro del espectro LGBTIQ+, lo que convierte a la cita en un espacio de gran resonancia social y política. La concentración tendrá lugar en el bulevar Manuel Ávila Camacho, con salida desde los bulevares Adolfo Ruiz Cortés y Manuel Ávila Camacho, y se prevé la participación de activistas y simpatizantes provenientes de municipios colindantes, ampliando el alcance y la representatividad del movimiento.

En el marco del Mes del Orgullo, la organización ha coordinado una semana de actividades previas que incluyen jornadas culturales, proyecciones cinematográficas, exposiciones de arte y campañas de información sobre salud sexual, además de clínicas médicas gratuitas donde se ofrecerán pruebas de VIH, pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual y consejería psicológica. Estas intervenciones pretenden no solo celebrar la diversidad, sino también atender las necesidades concretas de una comunidad que históricamente ha sido marginada y vulnerada





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