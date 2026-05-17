Head Topics

XVII Marcha LGBTIQANB+ en Coahuila: tensiones en un movimiento de orgullo y muerte lenta por la transmisoginia

Políticas/Cultura/Sociedad News

XVII Marcha LGBTIQANB+ en Coahuila: tensiones en un movimiento de orgullo y muerte lenta por la transmisoginia
Primera Encuesta De Diversidad Sexual Y GéneroMuerte Lenta Por La TransmisoginiaMarcha LGBTIQANB+ En Coahuila
📆5/17/2026 12:40 PM
📰vanguardiamx
26 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 31% · Publisher: 84%

Una Marcha LGBTIQANB+ de Coahuila, escenario de discusiones sobre protagonismos y pertenencias simbólicas. También hay un analis de telas en torno a la transmisoginia y la falta de oportunidades en el movimiento LGTBI

Según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 del INEGI, los datos sobre la población LGBTI+ en Coahuila son los siguientes: Total de población LGBT+: En Coahuila se identificaron 109,457 personas de 15 años y más que se autoidentifican como parte de la comunidad LGBTTTIQ+.

Llegamos a la XVII Marcha LGBTIQANB+ en medio de un panorama complejo. Entre empujones, gritos, disputas por protagonismos y la eterna discusión sobre quién ‘es dueño’ de la marcha, algo queda claro: el orgullo también es territorio de tensiones. Mientras algunos reclaman pertenencias simbólicas sobre un movimiento que nació desde la resistencia colectiva, otros grupos han apostado por la organización, la profesionalización y la construcción de espacios culturales que amplían la conversación

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

vanguardiamx /  🏆 4. in MX

Primera Encuesta De Diversidad Sexual Y Género Muerte Lenta Por La Transmisoginia Marcha LGBTIQANB+ En Coahuila Transmisoginia En La Comunidad LGBTI+ Oportunidades En El Movimiento LGTBI

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coahuila: UNPF reconoce a docentes como pieza clave para enfrentar rezago educativoCoahuila: UNPF reconoce a docentes como pieza clave para enfrentar rezago educativoLa UNPF también hizo un llamado a reforzar acciones para disminuir la deserción escolar en México, como parte de las prioridades para mejorar el sistema educativo
Read more »

Al menos 16 candidatos en Coahuila no firmaron compromisos anticorrupciónAl menos 16 candidatos en Coahuila no firmaron compromisos anticorrupciónEl PAN y PRI tienen al menos un contendiente que se negó a estampar su rúbrica
Read more »

Arizona State University ve en Coahuila condiciones reales para integrarse a la industria global de semiconductoresArizona State University ve en Coahuila condiciones reales para integrarse a la industria global de semiconductoresMisiones técnicas, análisis sectorial y vinculación multisectorial perfilan al Estado hacia manufactura especializada de alta tecnología
Read more »

Coahuila busca cerrar brecha de autonomía económica; CCME toma protesta a nueva directiva estatalCoahuila busca cerrar brecha de autonomía económica; CCME toma protesta a nueva directiva estatalAna Cecilia Mata asumió la presidencia estatal del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y destacó la importancia de impulsar la capacitación y el crecimiento profesional de las mujeres
Read more »



Render Time: 2026-05-17 15:48:55