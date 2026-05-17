XVII Marcha LGBTIQANB+ en Coahuila: tensiones en un movimiento de orgullo y muerte lenta por la transmisoginia

Una Marcha LGBTIQANB+ de Coahuila, escenario de discusiones sobre protagonismos y pertenencias simbólicas. También hay un analis de telas en torno a la transmisoginia y la falta de oportunidades en el movimiento LGTBI

Según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 del INEGI, los datos sobre la población LGBTI+ en Coahuila son los siguientes: Total de población LGBT+: En Coahuila se identificaron 109,457 personas de 15 años y más que se autoidentifican como parte de la comunidad LGBTTTIQ+.

Llegamos a la XVII Marcha LGBTIQANB+ en medio de un panorama complejo. Entre empujones, gritos, disputas por protagonismos y la eterna discusión sobre quién ‘es dueño’ de la marcha, algo queda claro: el orgullo también es territorio de tensiones. Mientras algunos reclaman pertenencias simbólicas sobre un movimiento que nació desde la resistencia colectiva, otros grupos han apostado por la organización, la profesionalización y la construcción de espacios culturales que amplían la conversación





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