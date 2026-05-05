Yasmín Esquivel aboga por tribunales confiables para una democracia real

La Ministra Yasmín Esquivel enfatizó la necesidad de instituciones judiciales sólidas y confiables para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y fortalecer la democracia en México, destacando que estos derechos no deben ser solo promesas de campaña.

La Ministra Yasmín Esquivel enfatizó la importancia de tribunales confiables para una democracia real, argumentando que los derechos fundamentales no deben ser meras promesas electorales, sino obligaciones legales exigibles.

Durante la instalación de un observatorio en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Esquivel destacó que la justicia es el elemento crucial para transformar los derechos en realidades tangibles para la ciudadanía. Subrayó que una democracia de calidad superior no se limita al acto de votar, sino que implica el ejercicio pleno de la autonomía ciudadana, donde los derechos no son simples promesas de campaña, sino compromisos vinculantes ante instituciones judiciales independientes y eficaces.

La Ministra Esquivel Mossa resaltó que la justicia actúa como un puente esencial entre la voluntad popular y la limitación del poder, y que la fortaleza de la democracia no reside únicamente en la transparencia de los procesos electorales, sino en la capacidad de las instituciones para convertir los derechos consagrados en la ley en experiencias concretas y palpables para todos los ciudadanos. En relación con la propuesta de aplazamiento de la elección judicial, la Ministra reconoció el valor de un observatorio con una base territorial sólida y un enfoque público, que permita comprender cómo se experimenta el Estado constitucional en la vida cotidiana de las personas.

Este observatorio, según Esquivel, debe ser un espacio de encuentro entre la rigurosidad académica de la universidad y la experiencia práctica de las instituciones, con el objetivo de generar una agenda de fortalecimiento institucional que responda a las necesidades de las juventudes y de las comunidades marginadas. Anteriormente, la Ministra Esquivel participó en el Encuentro Nacional de Coordinadores del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos, donde abordó el mandato de las autoridades judiciales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Ante profesores y estudiantes de las instituciones que conforman dicho Posgrado, Esquivel Mossa recordó que los derechos humanos se fundamentan en la dignidad inherente a cada persona y constituyen una exigencia fundamental para una vida digna, libre y sin discriminación. Además, durante el décimo aniversario de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Yasmín Esquivel expuso sobre los protocolos para juzgar con perspectiva de género, infancia, orientación sexual, identidad y expresión de género, características sexuales e interculturalidad, así como el protocolo específico para juzgar casos de feminicidio.

La Ministra Esquivel estuvo acompañada por destacadas figuras del ámbito académico, judicial y electoral, incluyendo a Mónica Aralí Soto Fregoso, Dante Arturo Salgado González, Luis Armando González Plascencia, José María Avilés Castro, Sinia Álvarez Ramos, Sara Flores de la Peña, Malka Meza Arce y Gabriela Cardoza Coronel, quienes resaltaron la importancia de la colaboración interinstitucional para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en México. En otros acontecimientos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha citado a declarar a 50 personas en relación con la muerte de agentes de la CIA en Chihuahua, en el marco de una investigación en curso.

Asimismo, se ha vinculado a proceso a un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como “El Jardinero”, acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército. La frase emblemática de Eduardo Lamazón, comentarista deportivo de TV Azteca, también ha resonado en la memoria colectiva, recordando su pasión y entrega al mundo del boxeo





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