Yeraldine Bonilla reitera compromiso con la seguridad en Sinaloa

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, reafirmó su compromiso de fortalecer la coordinación con el gobierno federal para garantizar la seguridad y la paz en la entidad, tras asumir el cargo el pasado 2 de mayo.

Culiacán, Sinaloa – La gobernadora interina del estado, Yeraldine Bonilla Valverde, dirigió un mensaje de bienvenida durante una importante reunión centrada en la seguridad y la construcción de la paz en Sinaloa .

En su discurso, la mandataria estatal reafirmó su firme compromiso de intensificar la colaboración y la coordinación entre las autoridades estatales y federales, con el objetivo primordial de asegurar la tranquilidad y el bienestar de todos los ciudadanos de la entidad. Bonilla Valverde enfatizó que su presencia en este encuentro no solo representa un honor personal, sino también una valiosa oportunidad para intercambiar estrategias y enfoques que permitan consolidar y dar continuidad a las políticas de cooperación institucional entre los diferentes niveles de gobierno.

Esta colaboración, según la gobernadora, es fundamental para abordar de manera efectiva los desafíos que enfrenta el estado y para construir un futuro más seguro y próspero para todos los sinaloenses. La gobernadora interina recordó que asumió el cargo de manera constitucional el pasado sábado 2 de mayo de 2026, tras la aprobación por parte del Congreso del Estado de Sinaloa de la solicitud de licencia temporal presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya.

Ante la presencia de representantes del Poder Legislativo y de la ciudadanía en general, Bonilla Valverde destacó su compromiso de mantener una estrecha y constante coordinación con el Gobierno Federal, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta coordinación no se limitará únicamente a la esfera de la seguridad pública, sino que también abarcará el seguimiento y la implementación de los programas sociales y las políticas públicas que forman parte integral del proyecto nacional de la Cuarta Transformación.

La gobernadora interina subrayó la importancia de alinear los esfuerzos estatales con las iniciativas federales para maximizar el impacto positivo en la vida de los ciudadanos y para promover un desarrollo equitativo y sostenible en todo el estado. Además, reconoció la necesidad de fortalecer la confianza y la colaboración entre las diferentes instituciones de gobierno para lograr resultados tangibles y duraderos.

Bonilla Valverde hizo hincapié en su profundo conocimiento de los retos y desafíos que enfrenta Sinaloa, resultado de su extensa trayectoria y experiencia en diversas responsabilidades dentro del servicio público, incluyendo su destacada labor en la Secretaría General de Gobierno. Afirmó que esta experiencia le ha permitido comprender a fondo la realidad social, política y de seguridad del estado, lo que le brinda una perspectiva clara y precisa para abordar los problemas y para diseñar soluciones efectivas.

'Con la certeza que brinda esa experiencia y el conocimiento de los desafíos actuales, asumo ante ustedes el compromiso irrenunciable de trabajar todos los días por la seguridad de Sinaloa', declaró la gobernadora interina con firmeza y determinación. Asimismo, resaltó la importancia crucial de los trabajos coordinados con las instancias federales y los órganos de seguridad nacional, enfatizando que el objetivo central de esta colaboración es mantener la paz, fortalecer el estado de derecho y mejorar las condiciones de bienestar para todos los habitantes de Sinaloa.

Finalmente, Bonilla Valverde extendió una cálida bienvenida a todas las autoridades participantes en la reunión y reiteró su compromiso de impulsar acciones conjuntas para avanzar hacia la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad del estado. La gobernadora interina se mostró optimista sobre el futuro de Sinaloa y expresó su confianza en que, trabajando juntos, se podrán superar los desafíos y construir un estado más seguro, justo y próspero para todos. (Con información de Debate Sinaloa).

La administración de Bonilla Valverde se enfoca en una estrategia integral que combina el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad con la implementación de programas sociales que aborden las causas profundas de la violencia y la desigualdad. Se espera que esta nueva etapa en el gobierno de Sinaloa se caracterice por una mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la toma de decisiones





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