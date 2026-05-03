Yeraldine Bonilla Valverde asume como gobernadora interina de Sinaloa y reafirma su compromiso con la Cuarta Transformación

Yeraldine Bonilla Valverde asumió el cargo de gobernadora interina de Sinaloa, expresando su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación y su respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya. Con una trayectoria en trabajo social y política, Bonilla Valverde promete gobernar con humildad y responsabilidad, trabajando junto al gobierno federal para construir un Sinaloa más justo y humano.

Yeraldine Bonilla Valverde asumió el cargo como gobernadora interina de Sinaloa , expresando su compromiso de servir con humildad, cercanía y responsabilidad, poniendo al pueblo en el centro de cada decisión.

A través de un mensaje en su cuenta de Facebook, reiteró su respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya, destacando su respeto y solidaridad hacia él. Bonilla Valverde aseguró que los principios de la Cuarta Transformación seguirán guiando su gestión, prometiendo gobernar con principios y con el corazón por delante.

Además, mencionó que trabajarán de la mano con el Gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para construir un Sinaloa más justo, humano y con esperanza para todos sus habitantes. Yeraldine Bonilla Valverde es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con una trayectoria profesional centrada en la atención básica a niñas y niños, programas comunitarios y la incorporación de perspectiva de género en la toma de decisiones.

Su carrera política comenzó con su incorporación al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde en 2018 obtuvo un escaño como diputada local por el principio de representación proporcional. Durante su tiempo en la LXIII Legislatura del Congreso de Sinaloa, participó en comisiones de salud, derechos humanos y juventud.

Posteriormente, se vinculó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ocupando cargos como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Estado de Sinaloa y la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local desde septiembre de 2024. En su carrera política, Bonilla Valverde ha ocupado diversos cargos en el gobierno estatal, incluyendo subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Estado de Sinaloa (2021–2024), encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (25 de agosto al 6 de septiembre de 2023) y secretaria general de Gobierno en 2025.

Su nombramiento como secretaria general de Gobierno ocurrió tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, vinculándolo con el Cártel de Sinaloa. Bonilla Valverde expresó públicamente su respaldo a Rocha Moya, calificando las acusaciones como infundadas y carentes de veracidad, y señalando que no contribuyen a la estabilidad institucional del estado.

Tras estas acusaciones, Rocha Moya solicitó licencia para no interferir en las investigaciones en curso, aunque la Fiscalía General de la República ha indicado que no existen pruebas concluyentes sobre los señalamientos





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