Yeraldine Bonilla Valverde Asume la Gubernatura Interina de Sinaloa

El Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina tras la aprobación de la licencia de Rubén Rocha Moya. Bonilla Valverde es la primera mujer en ocupar el cargo y enfrenta el desafío de liderar el estado en un momento de crisis.

Mazatlán, Sinaloa – El Congreso de Sinaloa ha tomado una decisión trascendental al designar a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina del estado. Esta designación se produjo tras la aprobación unánime por parte del pleno legislativo de la solicitud de licencia por más de 30 días presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya .

La sesión extraordinaria, resguardada por un importante dispositivo de seguridad militar en los accesos al recinto legislativo, se inició puntualmente a las 8:29 horas bajo la presidencia de Rodolfo Valenzuela, quien verificó la presencia de 38 diputados, asegurando el quórum necesario para llevar a cabo los trabajos. La solicitud de licencia de Rocha Moya, justificada por la necesidad de garantizar la legalidad e integridad de su conducta ante las recientes acusaciones que enfrenta, fue leída y posteriormente avalada por los legisladores.

Inmediatamente después, se declaró un receso para que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación evaluara los perfiles de posibles sustitutos. Durante esta reunión, la diputada Arely Berenice Ruiz propuso a Yeraldine Bonilla, una sugerencia que encontró el respaldo unánime de los cinco miembros de la comisión.

El dictamen resultante fue sometido a discusión en el pleno, donde Irma Moreno Ovalles, coordinadora del grupo parlamentario del PRI, expresó su preocupación por el momento en que se presenta esta licencia, argumentando que Sinaloa atraviesa una crisis histórica caracterizada por la incertidumbre, la desconfianza ciudadana y la falta de respuestas a demandas urgentes. A pesar de estas reservas, el proyecto fue finalmente aprobado por mayoría en el pleno de la 65 Legislatura, con 33 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, aclaró a los medios de comunicación que el gobernador con licencia conserva su fuero constitucional, ya que hasta la fecha la Fiscalía General de la República no ha presentado una solicitud formal de declaratoria de procedencia ante el Congreso estatal. Esta situación implica que Rocha Moya aún goza de las protecciones legales inherentes a su cargo.

Yeraldine Bonilla Valverde, con 33 años de edad, se convierte en la primera mujer en asumir la gubernatura de Sinaloa, marcando un hito en la historia política del estado. Tras tomar protesta, Bonilla Valverde expresó su solidaridad con Rubén Rocha Moya frente a las acusaciones que pesan sobre él, demostrando un gesto de respeto y consideración hacia su antecesor. Su trayectoria política se ha desarrollado en el ámbito del servicio público y la participación activa en movimientos sociales.

Originaria de Sinaloa, Bonilla Valverde es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su carrera pública comenzó con un fuerte compromiso con el trabajo comunitario y la implementación de programas sociales, lo que la llevó a integrarse a la vida política dentro del movimiento liderado por Morena. Entre 2018 y 2021, desempeñó el cargo de diputada local, adquiriendo experiencia en el ámbito legislativo.

Posteriormente, del 25 de agosto al 6 de septiembre de 2023, fue designada encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, asumiendo responsabilidades en un área crucial para la seguridad y el bienestar de la población. En octubre de 2023, fue nombrada secretaria general de Gobierno, consolidando su posición como una figura clave en la administración estatal. Su ascenso ha sido constante y progresivo, reflejando su dedicación y compromiso con el servicio público.

La designación de Bonilla Valverde como gobernadora interina representa una oportunidad para fortalecer la gobernabilidad y abordar los desafíos que enfrenta Sinaloa en un momento crítico. La elección de Yeraldine Bonilla Valverde no ha estado exenta de comentarios y anécdotas.

El propio gobernador Rubén Rocha Moya, durante la colocación de la primera piedra del Malecón Margen Izquierda en Culiacán el 5 de abril de 2025, recordó que Bonilla Valverde, en su juventud, trabajó como mesera en una lonchería en Dimas, municipio de San Ignacio. Añadió que su llegada al Poder Legislativo sinaloense fue resultado de una “tómbola” de Morena, una referencia a los procesos internos de selección de candidatos del partido.

Estas declaraciones, aunque realizadas en un tono informal, han generado debate sobre los orígenes y la trayectoria de la nueva gobernadora interina. Sin embargo, más allá de las anécdotas, la realidad es que Bonilla Valverde ha demostrado una capacidad de liderazgo y un compromiso con el desarrollo de Sinaloa que la han llevado a ocupar posiciones de creciente responsabilidad dentro de la administración pública.

Su nombramiento como gobernadora interina representa un desafío importante, pero también una oportunidad para demostrar su capacidad de gestión y su visión para el futuro del estado. La situación política y social de Sinaloa exige un liderazgo firme y una estrategia clara para abordar los problemas que aquejan a la población, y Bonilla Valverde se enfrenta a este reto con la responsabilidad y el compromiso que requiere el cargo.

La comunidad sinaloense observa con atención los próximos pasos de la nueva gobernadora interina, esperando que su gestión contribuya a la estabilidad y el progreso del estado





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