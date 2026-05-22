Yerga tu fin de semana en Coquimatlán: naturaleza, balnearios y gastronomía

Coquimatlán, un pueblo de Colima, te invita a escapar de la rutina para disfrutar de la naturaleza y una rica gastronomía en un destino con balnearios y experiencias inolvidables.

Si estás buscando un sitio donde conectar con la naturaleza y poder dejar la rutina de lado por un buen rato, pues te tenemos la mejor opción para disfrutar el fin de semana .

Estamos hablando de Coquimatlán que se ubica en el estado de Colima. Este destino es ideal para quienes buscan experiencias auténticas y fuera de lo común. Entre los principales atractivos se encuentra su entorno natural ya que está cerca de cerro Grande, donde se conserva la flora y fauna por lo que es parte de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.

Coquimatlán está rodeado por montañas y bosques por lo que se pueden hacer actividades al aire libre como el senderismo u observación de aves. También cuenta con manantiales y ríos que cruzan la región, perfectos para refrescarse durante el cálido clima colimense.

Sus balnearios son imperdibles por lo que puedes visitar: La Piedra Acampanada, Los Amiales, Las Huertas del Chical, La Piedra Cometeada, Los Parajes y El Tanque del General, donde además puedes pasar las noches más frescas en sus respectivas zonas de acampar. La gastronomía y la cultura van de la mano este pueblo hermoso tiene una gran devoción hacia el señor de la Expiración, por lo que cada año se transforma el lugar con colores, música y danza.

En este contexto se realizan diversos eventos atractivos. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la gastronomía ya que puedes probar los antojitos locales, como el pozole y las enchiladas. También debes comer Chacales en caldillo: Chigüilines, Tilapia roja, Platillos con base de camarón, Pozole de elote, Tamarindo, ponche y gelatinas y Pan. ¿Cómo se puede llegar a Coquimatlán?

Si quieres visitar este lugar debes tener en cuenta que en transporte público los viajes podrían ser alrededor de nueve a 10 horas desde la CDMX hasta Colima. Tienes que llegar hasta la Terminal de Autobuses del Norte y tomar un autobús con cualquiera de las empresas que se encuentran con un costo que va de los $1,500 a $1800 pesos.

Luego tienes que ir la Central Camionera Poniente para tomar los camiones suburbanos, los cuales salen cada 15 minutos y tardan alrededor de 45 minutos hasta el municipio





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fin De Semana Desconectar Naturaleza Gastronomía Balnearios

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Orlando alcanza récord turístico con 76.2 millones de visitantes en 2025Visit Orlando reportó un nuevo máximo en número de visitantes en 2025 y presentó en IPW 2026 una estrategia basada en parques, gastronomía, deporte,

Read more »

Jalisco entra al mapa Michelin con Xokol y AlcaldeLa entidad busca consolidarse como destino gastronómico internacional rumbo a 2027 declarado Año de la Gastronomía.

Read more »

Semarnat detecta riesgos ecológicos en tres proyectos de Royal Caribbean para MahahualPero este no es el único proyecto de Royal Caribbean en Quintana Roo que amenaza la naturaleza, pues la empresa construye un club de playa en Cozumel.

Read more »

La saga de ciencia ficción que fue uno de los mayores fracasos de la historia del cine: se estrenó hace 21 años y sobrevivió gracias a los esfuerzos de su protagonistaEn una industria donde casi todo se mide por números del primer fin de semana, esta franquicia de ciencia ficción con Vin Diesel se volvió una anomalía.

Read more »

La Once Mil, lugar sofisticado en la gastronomía callejera y ofertas limitadas, ¡ya en tu WhatsApp!Este lugar apuesta por el lado más sofisticado de la gastronomía callejera, creando una experiencia culinaria única. Todavía hay tiempo para aprovechar las ofertas hot sale 2026 y comprarlas desde México. ¡EL UNIVERSAL ya está en tu WhatsApp! Suscríbete para estar al día con las noticias relevantes.

Read more »

Trump no irá a boda de su hijo en Bahamas; 'mi amor a EU, no me permite hacerlo', dice en medio de guerra con Irán y amenazas a CubaEl mandatario considera 'importante permanecer en Washington, D.C., en la Casa Blanca' este fin de semana

Read more »