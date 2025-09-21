Yibrán Asuad conmueve en los Premios Ariel con un mensaje de solidaridad

El editor Yibrán Asuad, ganador del Ariel a Mejor Edición por La cocina, dedicó su discurso a las víctimas del genocidio en Israel, generando un momento de reflexión y debate en la ceremonia.

En la 67ª edición de los Premios Ariel , el editor Yibrán Asuad , reconocido con la estatuilla a Mejor Edición por su trabajo en la película La cocina, protagonizó un momento profundamente emotivo y a la vez inesperado que resonó en la audiencia. Al subir al escenario para recibir su premio, en lugar de pronunciar el discurso tradicional, Asuad solicitó un minuto de silencio, dedicándolo a las víctimas del genocidio en Israel.

Este gesto, un acto de solidaridad y conciencia social, fue recibido con silencio por el público presente, creando una atmósfera de profunda reflexión. Sin embargo, la emotividad del momento se vio brevemente interrumpida por la música del evento, un detalle que no opacó el impacto del mensaje transmitido. La acción de Asuad trascendió la mera ceremonia de premiación, convirtiéndose en un tema de conversación en redes sociales, donde se elogió su valentía y el uso consciente de su plataforma para visibilizar una causa global. #Cultura | #Ariel2025 El cineasta Yibrán Asuad, ganador del Premio Ariel por su destacada labor en La cocina, aprovechó su momento de reconocimiento para expresar su solidaridad con Palestina, un gesto que subraya la importancia del compromiso social en el ámbito artístico. Este acto de valentía y conciencia social, al desviar la atención de lo meramente técnico y enfocarse en una problemática humana, generó un debate constructivo sobre el papel de los artistas en la sociedad actual. La acción de Asuad se convierte en un faro, instando a la reflexión y al diálogo sobre el papel del arte como herramienta de cambio y conciencia, más allá de la esfera del entretenimiento. \Yibrán Asuad, reconocido como una figura destacada en la industria cinematográfica mexicana, posee una trayectoria sólida y un profundo compromiso con su trabajo. Su experiencia como editor, con colaboraciones en producciones relevantes como La región salvaje y Museo, ha demostrado su habilidad para estructurar narrativas complejas y cautivadoras. El premio Ariel otorgado por su trabajo en La cocina, bajo la dirección de Alonso Ruizpalacios, consolida su posición como uno de los talentos más influyentes de su generación. El gesto de Asuad, al utilizar su momento de reconocimiento para expresar su solidaridad, se inscribe en una tradición de artistas que emplean su voz en eventos públicos para abordar temas relevantes y generar conciencia. Figuras como el cantante Residente han mostrado previamente su apoyo a la causa palestina, demostrando cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para dar visibilidad a las problemáticas globales y promover la empatía. La acción de Asuad, breve pero significativa, refuerza un compromiso artístico que va más allá del mero entretenimiento y busca reflejar y confrontar las injusticias sociales.\El mensaje de Yibrán Asuad se entrelaza de manera coherente con la temática de la película que le valió el premio. La cocina, ambientada en un restaurante de Nueva York, expone con crudeza las difíciles condiciones de vida que enfrentan los trabajadores inmigrantes, abordando la precariedad laboral, la discriminación y la lucha por la supervivencia. Al vincular su premio con una reflexión sobre la situación de conflicto y desplazamiento, Asuad no solo expresa una opinión personal, sino que establece un puente entre la narrativa del filme y la realidad social. El editor, con este gesto, convierte su plataforma en un eco del mensaje de la película, utilizando el arte para reflejar y confrontar la injusticia. Su acción resuena con el discurso de la película, amplificando la voz de aquellos que a menudo son silenciados. De esta manera, Yibrán Asuad, a través de su trabajo y su mensaje, demuestra que el arte puede ser una herramienta poderosa para generar conciencia social y promover un cambio significativo en la sociedad. Su gesto no solo es un acto de solidaridad, sino también un llamado a la reflexión y a la acción, demostrando el poder del arte para amplificar las voces de los oprimidos y promover la justicia





