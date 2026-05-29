Yolett Cervantes, la joven veracruzana que representará a México en la inauguración del Mundial FIFA 2026

La secretaria de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entregó boletos al concurso de dominadas que permitió a Yolett Cervantes y a otras jóvenes asistir al partido inaugural del Mundial 2026. El evento subraya el impulso al fútbol femenino y al proyecto "Mundial Social".

Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria del estado de Veracruz, se ha convertido en la protagonista de una historia que ha captado la atención de todo el país.

La joven fue seleccionada como la ganadora principal del concurso nacional de dominadas que organizó la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de otorgar boletos para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La convocatoria, anunciada en marzo de 2026 durante la conferencia matutina de Sheinbaum, invitó a las jóvenes a enviar un video vertical de no más de dos minutos en el que demostraran sus habilidades futbolísticas, manteniendo el balón en el aire el mayor tiempo posible.

Los registros se recibieron entre el 9 de marzo y el 10 de abril a través del portal oficial mundialsocial.gob.mx, y más de mil candidatas fueron preseleccionadas para la fase final. El proceso de selección concluyó el 29 de mayo en una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional, donde la presidenta Sheinbaum entregó oficialmente los boletos a las ganadoras.

Además de Yolett Cervantes, otras destacadas jóvenes recibieron entradas: Brianna Ameli Medina, futbolista de la Ciudad de México, y Maira Yaretzi Díaz García, ambas premiadas por la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada; y dos futbolistas de Oaxaca y la Ciudad de México, cuyos boletos fueron donados por la Secretaría de Turismo bajo la dirección de Josefina Rodríguez. En total, se entregaron cinco entradas para el histórico partido inaugural que se disputará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte, conocido anteriormente como el Estadio Azteca.

Sheinbaum destacó que la participación de las ganadoras no representa un privilegio personal, sino una oportunidad para que el pueblo mexicano vea reflejado su talento y pasión por el fútbol femenino. En sus palabras, el proyecto del "Mundial Social" busca integrar a miles de jóvenes que enviaron sus videos -más de mil en total- dentro de los programas deportivos que impulsará la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La presidenta también subrayó la importancia de que la joven elegida, Yolett Cervantes, represente a México en el partido contra Sudáfrica, reforzando el mensaje de inclusión y reconocimiento del esfuerzo de las mujeres en el deporte. Con la entrega de los boletos, se celebra no solo un evento deportivo de alcance global, sino también el reconocimiento de un talento emergente que lleva el nombre de México a un escenario mundial, marcando un hito en la historia del fútbol femenino del país





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