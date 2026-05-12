Yordi Rosado revela que su familia, en particular su tía, creó los molletes de Sanborns

El conductor Yordi Rosado, uno de los más influyentes en la internet, reveló durante una entrevista con Pandora que su familia, en particular su tía, creó los molletes de Sanborns, una historia que pocos habrían imaginado. Esto sale a la luz en un momento en que los molletes se han vuelto un ícono para la cultura de los restaurantes en este país.

Yordi Rosado , uno de los más influyentes conductores que hay actualmente en la internet, dio a conocer durante una entrevista con Pandora que su familia, de manera más específica su tía, fue la creadora de los molletes de Sanborns , en una historia que muy pocos hubieran imaginado.

Esto sale a la luz en un momento donde los molletes se han vuelto un ícono para la cultura de los restaurantes en este país. Especialmente porque durante los últimos años se han empezado a hacer virales los eventos del Festival del Mollete del restaurante Sanborns, haciéndose un trend en las redes sociales. ¿Cómo nacieron los molletes de Sanborns?

De acuerdo con la historia que contó el propio Yordi Rosado, todo empezó en el Sanborns de Los Azulejos, en el corredor Madero del Centro Histórico de la Ciudad de México. Su tía trabajaba en este emblemático lugar y un día no quiso salir a comer, prefirió quedarse en una de las mesas del restaurante.

Su tía simplemente tenía un antojo de comerse un bolillo con frijoles, por lo que lo abrió por la mitad e hizo lo propio, así que comenzó a comer su bocadillo, pero un señor que era cliente frecuente llegó hasta la mesa de la señorita pidiendo lo mismo que estaba comiendo, pero realmente no era un platillo, pero fue tanta su insistencia que finalmente accedieron, empezando con la tradición de los molletes





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