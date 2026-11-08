You Can See Everything supera los 80 millones de dólares en taquilla

El documental sobre Elizabeth Holmes se consolida como el segundo más taquillero de su género en Estados Unidos, con 80 millones recaudados.

El documental You Can See Everything, centrado en la figura de Elizabeth Holmes, ha alcanzado una cifra histórica de 80 millones de dólares en taquilla exclusivamente en Norteamérica. Este logro comercial posiciona a la producción de A24 como uno de los mayores éxitos de la compañía en su catálogo reciente y destaca su capacidad para atraer audiencias masivas lejos de los circuitos convencionales.

Récord de taquilla y alcance comercial

La película se sitúa actualmente como el segundo documental no musical con mayor recaudación en la historia del mercado estadounidense, superando a títulos previos como The Inventor, que acumuló 77 millones. Este desempeño excepcional se consolidó durante su cuarto fin de semana, cuando la cinta obtuvo 8.8 millones adicionales, impulsando su total mundial hasta la marca de los 80 millones. El despliegue internacional, sin embargo, comenzará de manera escalonada a partir de finales de noviembre, lo que podría aumentar aún más sus cifras globales.

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Resistencia en cines y crítica favorable

A pesar de su duración cercana a las tres horas, el filme ha mantenido una asistencia destacada en los cines norteamericanos semanas después de su estreno inicial. Su trayectoria comercial se ha visto beneficiada por recomendaciones orgánicas del público y una recepción crítica positiva, elementos que han permitido que el proyecto se mantenga en cartelera con una presencia sólida. Paul Dergarabedian, responsable de tendencias de mercado de Rentrak, ha destacado lo inusual del fenómeno, señalando que la película ha roto las reglas establecidas sobre cómo puede funcionar un documental en la taquilla actual.

Posicionamiento dentro del catálogo de A24

En el ranking interno de la distribuidora, You Can See Everything ocupa el tercer lugar entre sus estrenos norteamericanos más taquilleros. Solo por detrás se encuentran producciones con presupuestos significativamente mayores, como Godzilla Minus Zero, que recaudó 400 millones de dólares frente a un presupuesto de diez millones, y Marty Supremo, con un costo de producción de 70 millones. Esta posición resalta la eficiencia financiera del documental, cuyo presupuesto se situó en siete millones de dólares, una inversión muy inferior a la de varias producciones recientes del estudio.

Contexto legal de Elizabeth Holmes

La narrativa del filme se enmarca en la historia real de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, quien fue condenada por fraude. De acuerdo con las pruebas descritas por el Departamento de Justicia estadounidense, Holmes sabía que su dispositivo no ofrecía los resultados fiables que anunciaba, pero presentó información falsa a inversionistas sobre la tecnología y la situación financiera de la compañía. Un jurado la declaró culpable en enero de 2022 de un cargo de conspiración para defraudar a inversionistas y tres cargos de fraude electrónico contra inversionistas individuales, mientras que la absolvió de los cargos vinculados a pacientes.

Consecuencias y próximos estrenos

Tras ser condenada, Elizabeth Holmes recibió una sentencia de 135 meses de prisión, equivalente a 11 años y tres meses, el 18 de noviembre de ese año. El documental comienza cuando Holmes se prepara para ingresar en prisión y permite observar su vida familiar antes del encarcelamiento. Fielder y Oppenheim desarrollaron el proyecto durante aproximadamente tres años, incluyendo interacciones con Holmes y su pareja, Billy Evans. En México, la cinta se estrenará el 26 de noviembre de 2026 bajo el título You Can See Everything, cerrando un ciclo que comenzó con su presentación sorpresa en el Festival de Telluride.