YouTube se convierte en la nueva esperanza del cine: jóvenes youtubers arrasan en taquilla

El público joven acudió en masa a las salas de cine este fin de semana, pero no por Star Wars, sino por películas de bajo presupuesto creadas por youtubers. 'Backrooms: Sin salida' y 'Obsession' superaron en taquilla a grandes franquicias, demostrando el poder de las audiencias digitales.

Puede que YouTube no sea, después de todo, la muerte de las salas de cine. Si este fin de semana sirve de indicio, podría ser la nueva gran esperanza de la industria.

El público joven acudió en masa a las salas de Norteamérica este fin de semana, pero no por la esperada película de Star Wars, 'The Mandalorian and Grogu', que se desplomó en su segundo fin de semana, sino por una cinta de terror de bajo presupuesto de un cineasta debutante de 20 años que comenzó en internet.

'Backrooms: Sin salida', estrenada por A24 en 3,442 salas de Estados Unidos y Canadá, recaudó unos asombrosos 81.4 millones de dólares en sus primeros tres días en cines, según estimaciones del estudio difundidas el domingo. Esa cifra quedó a apenas unos cientos de miles de dólares de lo que 'The Mandalorian and Grogu' obtuvo en su fin de semana de estreno. Y 'Backrooms', dirigida y coescrita por el creador de YouTube Kane Parsons, costó solo 10 millones de dólares producirla.

El éxito desbordante de 'Backrooms' ni siquiera perjudicó a 'Obsession', que también marca el debut como director de un youtuber, Curry Barker, de apenas 26 años. Tras tres fines de semana en cartelera, 'Obsession', una película que costó menos de 1 millón de dólares, todavía no ha caído por debajo de lo que recaudó en su fin de semana de estreno.

Este fin de semana subió un 10% con otros 26.4 millones de dólares para terminar en segundo lugar, dejando a Star Wars, la película de una franquicia histórica del cineasta veterano y de Walt Disney Studios, en tercero con 25 millones de dólares. Puede que YouTube no sea la muerte de las salas de cine; si este fin de semana es indicio, podría ser su nueva gran esperanza.

Este fue un fin de semana en el que los cines también acogieron los estrenos de 'The Breadwinner', una comedia familiar con clasificación PG protagonizada por el popular comediante Nate Bargatze, y 'Pressure', un sólido drama de la Segunda Guerra Mundial sobre las tensas 72 horas previas al Día D con el ganador del Oscar Brendan Fraser. Pero fueron los youtubers veinteañeros quienes atrajeron a más público.

'Backrooms' comenzó como una 'creepypasta', una leyenda urbana generada en internet, antes de que Parsons convirtiera el concepto, sobre una extensión interminable de habitaciones y pasillos anodinos y deprimentes, en una serie web viral, realizada con ayuda del software de gráficos 3D de código abierto Blender. Llamó la atención de las productoras de James Wan y Shawn Levy, interesadas en llevarlo al siguiente nivel; pronto se desarrolló una película con Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve como protagonistas.

Tampoco fue solo un éxito nacional; al incluir las exhibiciones internacionales, 'Backrooms' ya ha recaudado 118 millones de dólares en todo el mundo. A24 indicó que Parsons es ahora el director más joven en tener una película número 1 a nivel global. También es el mejor estreno en la historia del estudio, cuyo récord anterior era 'Civil War', que abrió con 25.5 millones de dólares en 2024.

La película, con clasificación R, recibió buenas críticas y atrajo a las salas a un público joven y diverso. Según encuestas a la salida, el 86% de la audiencia tenía menos de 35 años, más de la mitad era menor de 25 y el 44% tenía menos de 21. Muchos asistieron en grupos y hubo reportes de funciones agotadas, salas llenas y visionados repetidos.

Sin embargo, el público le otorgó una calificación B- en CinemaScore, nada espectacular.

'Obsession', que ya ha recaudado 104.7 millones de dólares en Norteamérica, es ahora el estreno nacional más taquillero de Focus Features. 'The Mandalorian and Grogu', por su parte, cayó alrededor de un 69% respecto a su debut del fin de semana pasado. La película ya ha recaudado 246.6 millones de dólares en todo el mundo.

Este fenómeno demuestra que el contenido viral de internet puede traducirse en éxitos de taquilla masivos, atrayendo a un público joven que busca experiencias compartidas en la gran pantalla. Los estudios tradicionales deben tomar nota: la próxima generación de cineastas está surgiendo de plataformas como YouTube, y su conexión directa con las audiencias puede ser más poderosa que las franquicias establecidas.

El futuro del cine podría estar en manos de estos creadores digitales que entienden mejor que nadie los gustos de la Gen Z





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