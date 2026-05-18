YPF's Largest Investment Under RIGI to Boost Oil Exports

YPF, the state-owned oil company, has committed to a substantial investment of $25 billion under the Argentinean Investment Law (RIGI) to accelerate the development of Vaca Muerta, a key oil field in the country. The project aims to drill 1,152 wells and achieve a peak production of 240,000 barrels of oil per day by 2032, all destined for export. The investment will be spread over the next 15 years, making it the largest under RIGI and the most significant in Argentina's oil export program.

El desembolso comprometido es -en caso de aprobarse- el mayor de los anunciados hasta ahora en el RIGI y se haría a lo largo de los próximos 15 años.

El proyecto prevé la perforación de 1,152 pozos y alcanzará un pico de producción de 240,000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032. La producción de crudo estará destinada 100% al mercado de exportación. YPF está convencida que el futuro de Vaca Muerta es de exportador, pues presentó un proyecto por el que estima generará 100,000 millones de dólares en despachos externos.

Hoy presentamos la adhesión al Rigi para el proyecto LLL Oil: una inversión de 25,000 millones de dólares para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI. Pero esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa.

Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años. Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. YPF justó inauguró un parque de generación renovable, que también había sido en el contexto de un RIGI. El desembolso comprometido por YPF, es -en caso de aprobarse- el mayor de los anunciados hasta ahora en el RIGI.

La inversión de 25,000 millones de dólares se haría a lo largo de los próximos 15 años. Esta iniciativa constituye el proyecto de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el Rigi hasta el momento. El proyecto prevé la perforación de 1,152 pozos y alcanzará un plateau de producción de 240,000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032.

La producción de crudo estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través de Vmos. El gas natural asociado producido será destinado al abastecimiento del mercado local. LLL Oil sumaría exportaciones por 6,000 millones de dólares anuales hacia 2032 y generaría 6,000 puestos de trabajo. Es un proyecto único por su escala, integración y potencial exportador.

Las áreas compartirán instalaciones de superficie, equipos de perforación, sets de fractura y la logística asociada al suministro de arena y agua, entre otros recursos estratégicos. La sinergía permitirá un esquema permitirá maximizar el desarrollo del recurso y acelerar la generación de valor para el país. Argentina podría llegar a distintos escenarios exportadores. En una proyección de crecimiento moderado, serán más de 22,000 millones de dólares.

Si el marco es expansivo, llegarán 36,500 millones por energía en 2030. Y en caso de un crecimiento acelerado, las exportaciones serían de 51,132 millones





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