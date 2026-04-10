Yuji, el mono bebé del Zoológico de Guadalajara: Una historia de amor y superación

El Zoológico de Guadalajara presenta a Yuji, un mono bebé que cautiva con su historia de rechazo materno y posterior cuidado. Descubre cómo el zoológico se encarga de su bienestar y conoce el impacto de tus visitas en la conservación animal. Además, noticias sobre Artemis II, becas, sarampión y más.

El Zoológico de Guadalajara da la bienvenida a Yuji , un adorable mono bebé que se ha convertido en la nueva sensación. Al igual que el famoso mono viral japonés, Yuji enfrentó un duro comienzo en la vida al ser rechazado por su madre tras su nacimiento. Afortunadamente, el equipo del zoológico intervino rápidamente para brindarle los cuidados necesarios y asegurar su bienestar.

Actualmente, Yuji está bajo la atenta supervisión de cuidadores especializados, quienes se dedican a alimentarlo, protegerlo y prepararlo para su futura integración en su grupo social. La historia de Yuji evoca la de un pequeño macaco japonés abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, en Japón, quien encontró consuelo y apego en un peluche. Este peluche, que funge como una madre improvisada, ha capturado los corazones de miles de personas, acumulando más de 600 mil reproducciones en las redes sociales. Esta situación destaca la importancia del cuidado y la atención que se les brinda a los animales en cautiverio, especialmente a aquellos que, por diversas razones, no pueden recibir el cuidado materno. El zoológico de Guadalajara invita al público a conocer a Yuji y a apoyar sus esfuerzos de conservación. La adquisición de entradas y compras dentro del zoológico contribuyen significativamente al cuidado y bienestar de todos los animales que habitan en él. \En otras noticias relevantes, se informa sobre la misión Artemis II de la NASA, que ha generado preocupación debido a los posibles efectos en la salud de la tripulación. Los expertos han alertado sobre los riesgos asociados con los cambios en la visión y las enfermedades cardiovasculares que podrían surgir tras el sobrevuelo lunar. La investigación y el seguimiento de la salud de los astronautas son fundamentales para garantizar el éxito de futuras misiones espaciales y proteger su bienestar. Además, se brinda información sobre la Beca Rita Cetina 2026, detallando quiénes recibirán el pago el 10 de abril. Se recomienda a los interesados consultar los detalles y requisitos para asegurarse de cumplir con las condiciones establecidas. También se proporciona información sobre el regreso de la misión Artemis II a la Tierra, incluyendo la hora estimada de llegada y el proceso de amerizaje, que está meticulosamente planificado y supervisado. \Finalmente, se aborda el tema de la temporada de jacarandas en la Ciudad de México, ofreciendo a los lectores información sobre los lugares donde pueden disfrutar de la belleza de estos árboles y cuándo finaliza esta temporada. En otra nota, se detallan los principales síntomas del sarampión en México, así como el tratamiento eficaz para combatir esta enfermedad. Además, se presenta un video donde un cubano en México reacciona a las tiendas 3B, mostrando su sorpresa y admiración ante la oferta de productos y precios. Para estar al día con las noticias más relevantes, el periódico EL UNIVERSAL invita a sus lectores a unirse a su canal de WhatsApp, donde podrán acceder a noticias, artículos de opinión, entretenimiento y tendencias desde sus dispositivos móviles





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