Yunes niega cancelación de visas; golpe al CJNG y operativo de la CIA en Chihuahua

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez desmiente acusaciones sobre la cancelación de sus visas y la de su padre. Además, se reporta la captura de 'El Jardinero', presunto sucesor de 'El Mencho', un operativo de la CIA en Chihuahua y un acuerdo para reducir comisiones en el pago de gasolina.

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez ha desmentido categóricamente las recientes acusaciones sobre la cancelación de sus visas, tanto la suya como la de su padre, Miguel Ángel Yunes Linares.

La negación se produjo en una breve interacción con la prensa en las instalaciones del Senado, donde el legislador veracruzano inicialmente se mostró reticente a abordar el tema. Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, Yunes Márquez afirmó que posee una visa válida para ingresar a Estados Unidos y que las informaciones que circulan al respecto son infundadas.

Aclaró que las acusaciones surgieron en 2024 y que recientemente realizó un viaje a Estados Unidos sin inconvenientes, lo que demuestra la vigencia de su documento migratorio. Además, aseguró que su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, también cuenta con una visa activa para viajar a territorio estadounidense.

Esta declaración busca desmentir un audio que circuló ampliamente en redes sociales, en el cual se le atribuye a Yunes Linares la afirmación de que a su hijo le habían cancelado la visa y que la suya también corría el riesgo de ser revocada. El senador no profundizó en el origen de estas acusaciones ni en las motivaciones detrás de la difusión del audio, limitándose a negar su veracidad.

La situación ha generado atención mediática debido a la relevancia política de la familia Yunes en Veracruz y a la sensibilidad que rodean los temas migratorios y las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. En otros acontecimientos relevantes, las autoridades mexicanas han asestado un nuevo golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la captura de un presunto operador conocido como 'El Jardinero'.

Se le identifica como un posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del CJNG. Las autoridades no han revelado detalles específicos sobre la operación que llevó a su detención, pero se considera que esta captura representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en México. El CJNG es uno de los cárteles más poderosos y violentos del país, involucrado en actividades como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la extorsión.

La detención de 'El Jardinero' podría debilitar la estructura del cártel y alterar el equilibrio de poder en la región. Paralelamente, se ha reportado un operativo encubierto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el estado de Chihuahua, aunque las autoridades mexicanas mantienen un silencio oficial al respecto.

La gobernadora de Chihuahua, Maribel Villegas, ha respondido con ironía a las preguntas sobre el operativo, afirmando que 'voy a contestar el teléfono rojo', en alusión a la comunicación directa con las autoridades federales. La falta de transparencia en torno a este operativo ha generado especulaciones y preocupaciones sobre la soberanía nacional y la injerencia extranjera en asuntos internos de México.

La gobernadora Villegas ha insistido en la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar el alcance de la participación de la CIA en el estado. Por otro lado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha anunciado un acuerdo con diversas instituciones bancarias para reducir las comisiones aplicadas en los pagos de gasolina.

Esta medida busca aliviar la carga económica de los ciudadanos ante el aumento de los precios de los combustibles. Sheinbaum Pardo explicó que el acuerdo contempla la implementación de mecanismos que permitan a los usuarios pagar la gasolina con tarjetas de crédito o débito sin incurrir en comisiones excesivas. Se espera que esta iniciativa beneficie a millones de automovilistas en la Ciudad de México y contribuya a la estabilidad económica de las familias.

En el ámbito legislativo, la senadora Ernestina Godoy Ramos se reunió con la Comisión de Justicia del Senado para analizar el Plan de Procuración de Justicia 2026-2029. El plan tiene como objetivo fortalecer el sistema de justicia en México, mejorar la eficiencia de las investigaciones y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Durante la reunión, la senadora Godoy presentó los lineamientos generales del plan y respondió a las preguntas de los senadores.

Se espera que el plan sea debatido y aprobado por el Senado en las próximas semanas. Estos diversos acontecimientos reflejan la complejidad del panorama político y social en México, con desafíos en materia de seguridad, economía y justicia





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