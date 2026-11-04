Zelda Ocarina of Time Remake domina críticas en 2026 ante rivalidad con GTA VI

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake alcanza 96 en Metacritic para noviembre de 2026, consolidándose como favorito al premio GOTY y desafiando al próximo lanzamiento de Rockstar Games.

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha consolidado su estatus como una de las producciones más aclamadas del año 2026, obteniendo una puntuación destacada de 96 en Metacritic basada en 80 reseñas de la prensa especializada. Este logro posiciona al título exclusivo para Nintendo Switch 2 como un contendiente principal para el premio Juego del Año, demostrando que la adaptación modernizada respeta fielmente la esencia de la obra original lanzada en 1998.

Recepción crítica y estandarización de Metacritic

La empresa japonesa Nintendo confirmó a mediados de 2026 el regreso del clásico de 1998 para su nueva consola, estableciendo el 5 de noviembre de 2026 como la fecha oficial de estreno. Dado que la prensa ya tuvo acceso anticipado al juego, las calificaciones reflejan un consenso unánime sobre la calidad del proyecto, el cual supera a otros lanzamientos importantes recientes del mercado global.

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Esta puntuación de 96 supera claramente a títulos como Sektori, que debutó con un 93 en mayo, así como a Big Walk, Forza Horizon 6, Mina the Hollower, Resident Evil Requiem y Phantom Blade Zero. Aunque la cifra podría variar ligeramente con la incorporación de más opiniones, la estabilidad en las críticas sugiere que el resultado final permanecerá en niveles extremadamente altos, reforzando la posición dominante del título.

Modificaciones técnicas y respeto a la legendaria obra

A pesar de que algunos seguidores más tradicionales expresan cierta fricción respecto a los cambios implementados en el sistema de combate y el estilo gráfico, la versión mantiene intacta la jugabilidad central que definió al juego de la Nintendo 64. Los desarrolladores ajustaron cuidadosamente algunos calabozos y elementos de la aventura, equilibrando la innovación moderna con la nostalgia que caracterizó al original.

El remake ha sido recibido como una obra maestra que rinde homenaje al legado de Link, con una aceptación que incluso se acerca a la puntuación casi perfecta de 99 que obtuvo la versión original en su momento. Esta comparación histórica valida el trabajo realizado por el equipo de desarrollo, quien logró preservar la magia de Hyrule mientras se adaptaba a las capacidades técnicas actuales de la Nintendo Switch 2.

La disputa por el premio Juego del Año 2026

Mientras Zelda se consolida como favorito, Grand Theft Auto VI de Rockstar Games se perfila como la principal amenaza para el título de GOTY, con un lanzamiento inminente que promete redefinir el mercado de entretenimiento interactivo. El estudio de Video Games tiene un historial de récords críticos, donde Grand Theft Auto V obtuvo un promedio de 97 en Metacritic y Red Dead Redemption 2 alcanzó el mismo nivel, lo que sugiere una competencia feroz al final de la temporada.

Aunque las críticas actuales favorecen al remake de Zelda, el impacto comercial podría inclinar la balanza hacia Grand Theft Auto VI, el cual ya ha despachado casi 8 millones de unidades en su periodo de preventa. La popularidad previa de Zelda en plataformas de venta no alcanza aún los niveles de las ventas anticipadas del título de Rockstar, lo que indica que la batalla final dependerá tanto de la recepción crítica como de la demanda del consumidor.