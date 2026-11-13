Zelda Ocarina of Time Remake supera 5.2 millones de copias en Nintendo Switch 2

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time rompe récords en Nintendo Switch 2 con 5.2 millones de ventas en 4 días, aunque el GTA 6 se perfila como el líder comercial.

El videojuego The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lanzado como remake para la consola Nintendo Switch 2, ha alcanzado una hazaña comercial sin precedentes al desplazar 5.2 millones de copias en un periodo extremadamente breve de solo 4 días. Esta cifra monumental posiciona al título como el lanzamiento más rápido en venderse dentro de la historia de la plataforma Nintendo Switch 2 hasta la fecha.

Detalles clave y mecanismo de ventas globales

La compañía japonesa Nintendo confirmó oficialmente a través de un comunicado los datos preliminares, destacando que la nueva versión del clásico de 1998 ha tenido una recepción abrumadora tanto entre los seguidores históricos de la saga como entre un público nuevo y diverso. La distribución global de las unidades revela que aproximadamente 810,000 copias se comercializaron exclusivamente en el mercado japonés, lo que demuestra la fortaleza del producto en su región de origen.

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Para contextualizar la magnitud de este éxito, es necesario comparar estos números con otros grandes títulos recientes de la marca. Por ejemplo, el lanzamiento de Mario Kart World movilizó 3.5 millones de copias durante su debut inicial, mientras que Pokémon Pokopia alcanzó 2.2 millones. La diferencia numérica es clara: el remake de Zelda no solo supera a estos competidores directos, sino que establece un nuevo estándar de velocidad y volumen de ventas para la consola.

Posiciones de las partes y crisis histórica de la franquicia

A pesar del triunfo actual, la saga The Legend of Zelda atravesó una fase de estancamiento significativo antes del lanzamiento de Breath of the Wild. Exdirectivos de Nintendo, como Kit Ellis y Krysta Yang del departamento de marketing para Nintendo of America, han revelado en entrevistas que la serie enfrentaba una situación crítica donde la base de fans se reducía y la atención del público disminuía constantemente.

La evidencia numérica de aquella época oscura se observa en el desempeño de The Legend of Zelda: Skyward Sword, el cual vendió apenas 3.67 millones de unidades. Esta cifra resultó decepcionante considerando que la consola Nintendo Wii vendió más de 100 millones de ejemplares en total. Incluso la versión HD de 2021 para Nintendo Switch superó las ventas de la versión original en pocos meses, señalando que los lanzamientos tradicionales estaban perdiendo popularidad.

Los ejecutivos explicaron que los datos internos indicaban un interés público decreciente y una falta de captación de nuevos jugadores. Ante esta realidad sombría, la compañía se vio en la necesidad de tomar medidas drásticas para rescatar la franquicia del olvido, lo que condujo a la experimentación con mecánicas de mundo abierto.

Impacto en el mercado y comparativa con Grand Theft Auto 6

La estrategia de innovación con The Legend of Zelda: Breath of the Wild resultó ser el punto de inflexión que salvó la serie. Al alejarse de la estructura lineal clásica, el juego logró vender 34.28 millones de unidades. Su secuela directa, Tears of the Kingdom, lanzada en 2023, ha acumulado 22.90 millones de copias hasta la fecha, consolidando la nueva era de la franquicia.

El éxito del remake de Ocarina of Time confirma que la fórmula clásica sigue siendo capaz de cautivar a la audiencia actual, validando la nostalgia y la calidad de producción de Nintendo. Sin embargo, los análisis preliminares sugieren que, a pesar de este triunfo rotundo, el título no superará en términos comerciales absolutos al esperado Grand Theft Auto 6.

Grand Theft Auto 6 se perfila como el videojuego más importante del año 2026, con expectativas de ventas muy superiores a las de cualquier título de Zelda. A pesar de que el remake de Ocarina of Time ha roto récords en Nintendo Switch 2 y ha demostrado que la saga vive un excelente momento, la competencia de Rockstar Games representa un desafío comercial diferente que Zelda no alcanzará a igualar en volumen global.