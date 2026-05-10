Zelma Martínez Valtierra, ingeniera de León, rompe el machismo en la minería desde Hidalgo

Zelma Martínez Valtierra, originaria de León, Guanajuato, es una mujer joven y madre que ha logrado destacar en uno de los ámbitos laborales más machistas y sexistas que existen en el mundo entero: la minería. Desde hace cuatro años, Zelma se desempeña como coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad y coordinadora de laboratorio en una empresa minera dedicada a la extracción de feldespato en Hidalgo.

León, Guanajuato. - Zelma Martínez Valtierra , originaria de la ciudad de León, Guanajuato, es una mujer joven y madre que ha logrado destacar en uno de los ámbitos laborales más machistas y sexistas que existen en el mundo entero: la minería.

A sus 37 años, Zelma, quien es egresada de la carrera de Minería Metalúrgica por la Universidad de Guanajuato, trabaja ahora en el estado de Hidalgo en una empresa minera dedicada a la extracción de feldespato, un insumo fundamental para la industria del vidrio, la cerámica y los pisos, donde desde hace cuatro años se desempeña como coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad y coordinadora de laboratorio.

Zelma Martínez, la ingeniera de León que rompe el machismo en la minería desde HidalgoSe trata de un puesto directivoSe trata de un puesto directivo desde donde diariamente rompe los esquemas de una tradición patriarcal y sexista que se remonta siglos atrás, cuando a las mujeres se les relegaba a tareas de ayudantes, conocidas como galereñas.

"Definitivamente las mujeres de mi familia me han servido de inspiración. Mi abuela María Cruz Hernández Pérez, quien quedó viuda muy joven, a los 32 años, con siete hijos, y ella se rifó trabajando como pespuntadora para sacar a su familia adelante; desde entonces me dio ese ejemplo. También mi mamá, mi hermana, mis amigas y mis compañeras; me inspiro constantemente en ellas", comentó Zelma.

Zelma Martínez, la ingeniera de León que rompe el machismo en la minería desde HidalgoPara Zelma, el mayor reto ha sido cambiar el paradigma machista y sexista que aún en este año 2026 sigue presente en las minas.

"En primera, que una mujer sea su jefa, y que sea una mujer más joven, porque la mayoría de los empleados o trabajadores suelen ser de mayor edad; ese ha sido el primer reto. Pero es importante que los más jóvenes vean que el hecho de que una mujer pueda ser su jefa también les da la posibilidad de que sus hijas puedan tener esas posiciones", platicó.

LeónMaría de los Ángeles crea botellas con chaquira para sostenerse en León Zelma es madre de una niña de casi 8 años y de un pequeño de 5, quienes se han convertido en su motor y su mayor motivo de orgullo para seguir esforzándose por sobresalir en el ámbito laboral.

"A mí me alienta seguir con mi trabajo y animarme a cosas nuevas el hecho de que mi hija diga con emoción y orgullo que su mamá trabaja en una mina, y que mi hijo diga en algún momento que le gustaría trabajar como su mamá; eso me inspira... que mi hija sepa que ella tiene oportunidad de hacer lo que quiera hacer, y que sepa que también las mujeres podemos estar donde nosotras queramos", dijo al finalizar





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