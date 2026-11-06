Zona IV Educación Especial Irapuato pide CAM laboral en su 50 aniversario

La Zona IV de Educación Especial de Irapuato celebró 50 años y solicitó oficialmente la creación de un Centro de Apoyo a la Movilidad laboral para facilitar el empleo de sus estudiantes con discapacidad.

La Zona IV de Educación Especial en Irapuato conmemoró medio siglo de funcionamiento institucional con un evento solemne que buscó visibilizar las necesidades laborales de sus egresados. Durante la ceremonia, la dirección educativa solicitó formalmente a las autoridades la creación de un Centro de Apoyo a la Movilidad (CAM) laboral en la ciudad. Esta institución es considerada indispensable para facilitar la integración profesional de los alumnos con discapacidad o quienes poseen aptitudes sobresalientes, permitiéndoles incorporarse de manera efectiva al mercado de trabajo.

Quincuagésimo aniversario y gestión CAM

César Rolando Carrizales Rodríguez, supervisor de la Zona IV de Educación Especial, destacó el esfuerzo colectivo durante estos años. El funcionario utilizó el espacio oficial para reiterar la urgencia de gestionar la aprobación de un CAM laboral específico para la zona. Afirmó que esta infraestructura es crítica para los alumnos con discapacidad y aquellos con aptitudes sobresalientes, ya que sin ella se dificulta su incorporación plena a la vida laboral y productiva de la sociedad.

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Impacto en 175 mil estudiantes

La celebración contó con la presencia de autoridades educativas municipales y estatales en Irapuato. Se reconoció el compromiso con la educación inclusiva y el desarrollo de miles de estudiantes a lo largo de las décadas. Las cifras oficiales revelan que la Zona IV de Educación Especial ha brindado atención educativa a más de 175 mil estudiantes en estos cincuenta años. Esta cifra representa un legado de esfuerzo, superación y generación de oportunidades para mejorar la calidad de vida de las familias de la región.

Reconocimiento institucional y municipal

Representante de la alcaldesa Lorena Alfaro García, el funcionario municipal reconoció el trabajo histórico de quienes han formado parte de la educación especial en Irapuato. Se subrayó el impacto positivo de esta labor en la vida de miles de familias de la zona. Durante el encuentro, se recordó la contribución constante de docentes, personal administrativo, alumnos y padres de familia en la generación de mayores oportunidades de aprendizaje y desarrollo para niñas, niños y jóvenes con necesidades específicas.

Ceremonia y proyección futura

También se develó una placa conmemorativa que simboliza cinco décadas de vocación y compromiso con la formación integral. La fundadora y precursora del proyecto educativo, así como exsupervisores y docentes, fueron reconocidos en la ceremonia. Presentaciones artísticas del Grupo CIVI y del CAM Alamedas demostraron el talento de los estudiantes, cerrando un ciclo de medio siglo con proyección hacia la inclusión laboral real y tangible.