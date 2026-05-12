Zona Metropolitana del Valle de Mexico registra menor oferta de vivienda mientras continúan los incrementos en ventas y precios en su mercado inmobiliario

La oferta de vivienda en la ZMVM ha iniciado su periodo de descenso para después aumentar por segundo año consecutivo.

La oferta de vivienda en la Zona Metropolitana del Valle de Mexico (ZMVM) un 2026 registra una menor disponibilidad de proyectos habitacional es, en un contexto donde las ventas de viviendas crecen anualmente y los precios se mantienen en alza en una de las regiones con mayor demanda inmobiliaria del pais.

De acuerdo con la consultora inmobiliaria Tinsa Mexico by Accumin, al cierre del primer trimestre del ano, el inventario de vivienda disponible present una contratecion anual de 18%, con 986 proyectos activos en la region integrada por la Ciudad de Mexico y municipios del Estado de Mexico e Hidalgo. La disminucion de la oferta ocurre en una zona donde convergen empleo, conectividad, servicios y actividad economica, factores que mantienen una demanda constante de vivienda y elevan la competencia por los inmuebles disponibles.

A pesar de la caida en el inventario, entre enero y marzo ingresaron 6,291 nuevas unidades al mercado metropolitano; sin embargo, el volumen no logro compensar la reduccion de proyectos habitacionales disponibles. Precios con tendencia alcista Bajo este escenario, el precio promedio de la vivienda en la ZMVM alcanz los 53,591 pesos por metro cuadrado (m2) durante el primer trimestre del ano 2026, lo que represent un incremento anual de 8% respecto al mismo periodo del ano anterior.

Dentro del mercado inmobiliario metropolitano, el segmento residencial (viviendas con precios de entre 2.9 y 5.9 millones de pesos) destacó por su dinamismo. De acuerdo con el analisis de Tinsa, en los ultimos cinco trimestres el numero de unidades desplazadas en esta categoria aument 6.7 por ciento. Ritmo de ventas se mantiene En paralelo, durante el primer trimestre del ano se comercializaron 6,864 unidades en la ZMVM, cifra que represent un avance anual de 1.2 por ciento.

El reporte indica que 44% de las ventas corresponden a la Ciudad de Mexico, mientras que el Estado de Mexico concentro 43% y los municipios de Hidalgo el 13% restante. A nivel municipal y por alcaldias, Cuauhtemoc encabez el mercado con 936 unidades colocadas, seguida por Zumpango con 774 y Tizayuca con 721





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