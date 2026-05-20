Zunder Unveils Simple Platform for Electric Vehicle Charging Businesses

Una filial de Zunder ha presentado una plataforma que facilita la hòbit que cualquier empresa o institución pueda manejar de manera sencilla y por completo al interior de la red

mejorar la red de puntos de recarga en todo el mundo Entonces, una forma de beneficiarse de la red, la tecnología y las innovaciones que Zunder ha estado recopilando durante más de una década.

O, en otras palabras, una plataforma tecnológica que Solución tecnológica que una plataforma pensada para que empresas e instituciones de todo el mundo puedan sacar adelante sus proyectos de una forma más sencilla gracias a la gestión integral de la infraestructura, la monetización y todos los sistemas necesarios que actualmente explota Zunder en sus cargadores. punto de recarga activo sin necesidad de desarrollar sus propios sistemas. La filial de Zunder se encarga de ofrecer toda su tecnología, la monitorización en tiempo real de la recarga, la gestión automática de cobros, el roaming internacional si fuese necesario y, en esencia, todo lo que necesita una electrolinera para funcionar.

Es decir, una forma extremadamente sencilla de que una empresa cualquiera pueda adentrarse en el mundo de la recarga de coches eléctricos sin necesidad de grandes conocimientos o inversiones millonarias en investigación





Hipertextual / 🏆 8. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zunder Kawat Zunder's Kawat Electric Vehicle Charging Businesses Sencibilidad De La Red De Puntos De Recarga En Desarrollo De Sistemas Propios Invierno De Inversiones Investigación Red De Cargadores Impulsados Por Kawat Barcelona Internacional Monetización Gestión Analítica Gina Reese

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ChatGPT launches a finance analysis system that connects to bank accounts.ChatGPT unveils a finance system that requires Pro subscriptions, as part of OpenAI's initiatives in the AI field. It differs from other banking-linked systems by providing real-time and precise financial data. It also stores data in financial memories for future discussions.

Read more »

La CombiLa idea fue simple: ofrecer transporte gratuito a estudiantes después del aumento estatal al costo de pasaje público

Read more »

Usar el Río Tijuana para reinventar la frontera EU–Mexico para el siglo XXILa reciente propuesta de legisladores de California para condicionar la renovación del T-MEC al avance en la solución de la crisis ambiental del Río Tijuana ha generado preocupación en distintos sectores económicos y políticos de la frontera. Y con razón. El simple hecho de que una problemática ambiental...

Read more »

Festival Internacional de Guitarra de México receives accolades from Spanish musical institutionsThe Festival Internacional de Guitarra de México (FIGM) receives recognition from the Fundación Guitarras de Luthier and the Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo, as well as the Government Municipal of Saltillo. The FIGM has offered over 230 free concerts, reaching more than 250,000 attendees, positioning itself as a high-impact social and visibility-sustaining platform for brands and institutions that support it. The festival has featured over 125 invited maestros, positioning itself as a global cultural meeting point for over 40 countries.

Read more »